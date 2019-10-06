12-й тур российской футбольной премьер-лиги завершится сегодня четырьмя матчами. В Екатеринбурге «Урал» встретится с питерским «Зенитом», клуб «Краснодар» дома примет московский «Спартак», в Москве «Локомотив» сыграет с тульским «Арсеналом», а лидеры первенства — ЦСКА – встретятся с «Ростовом».

Первый матч начнется уже через час в Екатеринбурге.