Власти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия»

Как пишет местное интернет-издание «Адформати», правительство посчитало, что образ страны необходимо обновить, а слово «Голландия» у туристов ассоциируется с наркотиками и Кварталом красных фонарей в Амстердаме. Новый имидж вокруг названия Нидерланды будет продвигаться на международных мероприятиях, в том числе, на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в Нидерландах и Олимпиаде в Токио. Концепция национального бренда будет представлена в ближайшее время.
2019-10-06T10:30:00+03:00
2019-10-06T10:32:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 06 октября 2019
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