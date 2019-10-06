Власти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия»

Как пишет местное интернет-издание «Адформати», правительство посчитало, что образ страны необходимо обновить, а слово «Голландия» у туристов ассоциируется с наркотиками и Кварталом красных фонарей в Амстердаме. Новый имидж вокруг названия Нидерланды будет продвигаться на международных мероприятиях, в том числе, на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в Нидерландах и Олимпиаде в Токио. Концепция национального бренда будет представлена в ближайшее время.