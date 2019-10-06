Министр внутренних дел Германии предупреждает о новой волне беженцев в Европу. Их может быть даже болше, чем 4 года назад, считает Хорст Зеехофер. В интервью газете Bild am Sonntag министр сказал, что выводы сделаны на основе данных о росте числа соискателей убежища в Греции. Зеехофер заверил, что вместе с новым руководством Еврокомиссии сделает все возможное, чтобы миграционный кризис не повторился. На этой неделе Турция призвала Евросоюз помочь в переселении 2 миллионов сирийских беженцев в так называемую зону безопасности на севере Сирии.
2019-10-06T10:30:00+03:00
2019-10-06T10:31:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 06 октября 2019
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