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10:30, 06 октября 2019

Президент США Дональд Трамп утверждает, что не собирался звонить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому

Он согласился на беседу только по настоятельной просьбе министра энергетики Штатов Рика Перри, — пишет американское интернет-издание Аxios со ссылкой на свои источники. В его распоряжении оказалась стенограмма закрытой телефонной беседы главы Белого дома с однопартийцами. Трамп вновь настаивал на том, что не сделал ничего плохого во время разговора с Зеленским.

Скандал вокруг этой беседы разгорелся в прошлом месяце. Оппоненты Трампа считают, что американский президент пытался давить на Киев, чтобы заставить украинские власти начать расследование против сына вероятного противника Трампа на президентских выборах – демократа Джо Байдена. Однопартийцы Байдена в Конгрессе запустили процедуру импичмента.



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