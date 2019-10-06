Художник Покрас Лампас восстановил поврежденный арт-объект в Екатеринбурге

Его работу под названием «Супрематический крест» частично закрыли асфальтом на площади Первой Пятилетки еще в середине июля. Кроме того, против арт-объекта выступили местные православные верующие. Тогда Покрас Лампас выразил готовность частично изменить сам рисунок. Теперь он представляет собой не крест, а три оторванных друг от друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия художника.