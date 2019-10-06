Метро Гонконга частично возобновило работу на фоне протестов в городе

Для пассажиров открыта только половина станций. Поезда ходят с увеличенным интервалом, передает агентство ТАСС.

Компания–оператор метрополитена предупредила, что некоторые станции будут закрыт для ремонта поврежденного оборудования.

Накануне гонконгская подземки была закрыта весь день. Очередная акция протеста прошла в городе в пятницу в связи с запретом властей на ношение масок демонстрантами. Нападению подверглись ряд станций метро, – говорят в городской администрации. Протесты в Гонконге не стихают уже несколько месяцев.