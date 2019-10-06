У Соловецкого камня на Лубянке сегодня пройдут одиночные пикеты в рамках акции «Бессмертный ГУЛАГ»

Она посвящена памяти жертв политических репрессий. При этом столичные власти ранее дважды отказывались согласовывать акцию в формате массовых мероприятия.

Проведение акции «Бессмертный ГУЛАГ» в виде одиночных пикетов – вынужденная мера, говорят организаторы. Среди них – представители партий «ПАРНАС» и «Яблоко», политик Владимир Рыжков и литературовед Мариэтта Чудакова. Изначально это должно было быть шествие от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Академика Сахарова. Однако в ответе властей говорилось, что организаторы не прописали механизм обеспечения правопорядка. Суд встал на сторону столичной мэрии. Также была отклонена заявка на массовый пикет у Стены скорби. Под вопросом и проведение шествия «Бессмертного ГУЛАГа» 13 октября – оно пока также не согласовано. Все основания организаторы считают надуманными, тем не менее, они говорят, что готовы к дальнейшим переговорам. Пока что они в своем сообществе предложили выйти в пикет у Соловецкого камня на Лубянке с фотографией человека, попавшего во времена сталинских репрессий в ГУЛАГ. Причем, как отмечается, не только со снимками родственников, но и с портретами писателей и поэтов, которые повлияли на участника акции и также оказались репрессированы.

Серия одиночных пикетов у Соловецкого камня начнется в 14:00.