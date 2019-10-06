Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал провокацией задержание в США депутата Инги Юмашевой

Глава нижней палаты парламента добавил, что некоторые силы в Штатах хотят обострения двусторонних отношений. Володин подчеркнул, что Юмашева получила приглашение на международный форум, а американское посольство выдало ей визу. Ранее российское посольство в Вашингтоне направило ноту протеста. Об этом рассказал глава дипмиссии Анатолий Антонов.

По мнению Антонова, таким образом американские ведомства пытаются сорвать форум «Диалог Форт-Росс», на который летела Юмашева.

С чем связан допрос, пока неизвестно. Инга Юмашева входит в думскую Комиссию по международным делам. Она представляет в нижней палате Башкортостан. До этого работала на государственных телеканалах.