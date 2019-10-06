Марш в поддержку независимости Шотландии прошел в Эдинбурге. На него вышли более 200 тысяч человек, передает ВВС. Люди с флагами региона прошли по центру города. До этого аналогичные акции состоялись в Глазго, Абердине и Перте. Год назад в акции за независимость Шотландии участвовали 100 тысяч человек. 5 лет назад Шотландия пыталась провести референдум о независимости. Чуть более половины жителей высказались против отделения от Великобритании.
2019-10-06T09:30:00+03:00
2019-10-06T09:51:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2514293-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:30, 06 октября 2019
Загрузка комментариев...