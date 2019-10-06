МЧС предупреждает о сильном ветре и дожде со снегом в Москве и Подмосковье. Такая погода ожидается в столичном регионе до девяти вечера. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с, говорится в сообщении на сайтах как городского, так и областного управлений ведомства. Спасатели советуют парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.