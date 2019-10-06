Турция стягивает войска и технику к границе с Сирией

Ранее президент страны реджеп Тайип Эрдоган объявил об операции против курдской вооруженной коалиции на севере арабской республики. Анкара планирует создать буферную зону для размещения в ней сирийских беженцев, которые находятся на турецкой территории. Руководство курдского ополчения, как пишет саудовская газета «Аш Шарк аль-Аусат», называет планы турецкого руководства «этнической чисткой».