Турция стягивает войска и технику к границе с Сирией

Ранее президент страны реджеп Тайип Эрдоган объявил об операции против курдской вооруженной коалиции на севере арабской республики. Анкара планирует создать буферную зону для размещения в ней сирийских беженцев, которые находятся на турецкой территории. Руководство курдского ополчения, как пишет саудовская газета «Аш Шарк аль-Аусат», называет планы турецкого руководства «этнической чисткой».
2019-10-06T09:30:00+03:00
2019-10-06T09:33:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 06 октября 2019
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