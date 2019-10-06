Министерство иностранных дел Ирана не подтверждает информацию о скором освобождении российской журналистки Юлии Юзик

Как сказал пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко газете «КоммерсантЪ», глава российской дипмиссии в Исламской республики Леван Джагарян встретился с представителями МИД этой страны. Он запросил информацию по инциденту с задержанием Юзик. Ее задержали в отеле сотрудники Корпуса стражей исламской революции. Юзик обвиняют в шпионаже в пользу Израиля. И ей может грозить до 10 лет тюрьмы.
2019-10-06T09:30:00+03:00
2019-10-06T09:52:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 06 октября 2019
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