Министерство иностранных дел Ирана не подтверждает информацию о скором освобождении российской журналистки Юлии Юзик

Как сказал пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко газете «КоммерсантЪ», глава российской дипмиссии в Исламской республики Леван Джагарян встретился с представителями МИД этой страны. Он запросил информацию по инциденту с задержанием Юзик. Ее задержали в отеле сотрудники Корпуса стражей исламской революции. Юзик обвиняют в шпионаже в пользу Израиля. И ей может грозить до 10 лет тюрьмы.