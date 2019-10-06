Сбербанк перевыпустит карты клиентов, чьи данные подверглись утечке

По словам главы финансовой организации Германа Грефа, похищенная информация не публиковалась в открытом доступе. Он пообещал усилить контроль за доступом сотрудников к компьютерным системам банка. В самом банке ранее сказали, что злоумышленникам стали доступны сведения всего о 200 клиентах. Там добавили, что виновник утечки найден. Ранее газета «КоммерсантЪ» писала, что в интернете была выставлена база данных 60 млн. владельцев карт Сбербанка.