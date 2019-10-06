Посольство России в США направило ноту протеста в связи с допросом американскими спецслужбами депутата Инги Юмашевой

В дипмиссии назвали такие действия неприемлемыми. Там рассчитывают, что Госдепартамент США даст по этому поводу разъяснения. Как рассказал ранее посол Анатолий Антонов, депутат Госдумы Инга Юмашева прилетела в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт-Росс». Ее задержали в аэропорту сотрудники ФБР. Допрос длился в течение часа. Юмашева представляет в нижней палате Башкортостан. Она входит в состав комитета по международным делам. До этого работала на государственных телеканалах.