Сегодня в Москву прилетает немецкий тренер Доменико Тедеско. Предполагается, что он возглавит московский Спартак.

О том, что именно Тедеско станет следующем тренером Спартака, сообщил портал Чемпионат ком. По информации сайта специалист подпишет контракт в понедельник после сегодняшних переговоров. Пока стороны еще не уладили детали. Руководство красно-белых не хочет предлагать долгосрочный контракт на случай возможной неудачи. Тедеско, естественно заинтересован в обратном. По слухам он попросил будущих работодателей о приобретении нападающего. 34-летний тренер пока солидным опытом похвастаться не может. Два года он руководил одним из самых популярных клубов Германии – Шальке и привел его к серебряным наградам. Правда, через год был уволен за неудовлетворительные результаты. Это случилось после поражения от Манчестер Сити в Лиге Чемпионов со счетом 0-7, однако в плей-офф Тедеско свою команду вывел.

Сегодня Спартак встретится с Краснодаром. Руководить клубом будет помощник бывшего тренера Олега Кононова Сергей Кузнецов.