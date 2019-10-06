На юге Таиланда погибли шестеро слонов, которые пытались помочь друг другу у водопада

Трагедия случилась накануне в национальном парке Кхауяй. Как сообщает BBC News со ссылкой на представителей парка, предположительно, сначала в водопад упал трехлетний слоненок, а пять взрослых особей утонули, безуспешно пытаясь спасти его и друг друга. Двое выживших слонов остались на скалах. Сотрудники парка разрабатывают план по их спасению. Специалисты отмечают, что даже если их удастся вытащить, судьба животных вызывает опасения. После потери своего стада, им будет крайне сложно найти еду и обеспечить себе защиту. Кроме того, слоны, как считают ученые, способны испытывать эмоциональную привязанность к собратьям.