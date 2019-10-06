В Тунисе сегодня пройдут парламентские выборы

Они состоятся на фоне непростой политической и экономической ситуации в стране.

Лидером предвыборной гонки, согласно опросам, является социал-демократическая партия «Кальб Тунис». За нее готовы голосовать 29% избирателей. Ее лидером является медиамагнат Набиль Каруи, находящийся в тюрьме. Он, в свою очередь, через неделю примет участие во втором туре президентских выборов. Второй по представительству политической силой в парламенте, как предполагается, станет умеренно-исламистская партия Ан-Нахда, в прошлом созыве занимавшая большинство кресел. За нее, впрочем, готовы голосовать только 15% жителей Туниса. Всего социологи прогнозируют, что 3% барьер преодолеют шесть партий. При этом, согласно опросу Международного республиканского института, проведенному в начале года, 70% жителей страны не доверяют политическим партиям. Такой результат, как считают эксперты, был показан на фоне увеличения безработицы в Тунисе за последние годы, снижению уровня зарплаты и высокой инфляции. Кроме того, в североафриканской стране до сих пор действует режим чрезвычайного положения, введенный после серии терактов 4 года назад. А последние взрывы прогремели в Тунисе в июне этого года.

Изначально предполагалось, что парламентские выборы в Тунисе пройдут до начала президентской кампании. Однако первый тур выборов главы государства был перенесен из-за смерти 92-летнего тунисского лидера Бежи Каида ас-Себси.