Турция стянула войска к границе с Сирией

Это произошло спустя несколько часов после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности к военной операции на территории соседнего государства, передает Bloomberg со ссылкой на турецкий государственный телеканал TRT. По данным агентства, дополнительные военные и бронетранспорт прибыли в пограничный город Акчакале. О переброске войск сообщает и CNN Turk. По данным телеканала речь идет о 20-й бронетанковой бригаде.

Накануне Эрдоган потребовал от США дать ответ касательно их позиции в отношении сирийских курдских «Отрядов народной самообороны», которые в Анкаре причисляют к террористическим группировкам, а в Вашингтоне рассматривают как союзников в борьбе с «Исламским государством» (организация запрещена в России). По словам, турецкого лидера, Анкара может начать военную операцию на северо-востоке Сирии в любой момент. Регион контролирует курдское ополчение и поддерживаемые США «Сирийские демократические силы». Последние уже пообещали ответить на любое нападение и превратить его «в тотальную войну на всей границе».