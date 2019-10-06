Британский премьер Борис Джонсон намерен предложить королеве Елизавете II себя уволить

Сам он не планирует уходить в отставку, чтобы добиться выхода страны из ЕС 31 октября. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на министров. По словам старших помощников Джонсона, на такой шаг он готов пойти, если Брюссель отклонит его предложения по соглашению о Brexit. Они утверждают, что премьер не намерен добровольно покидать Даунинг-стрит, даже если правительство выскажет ему недоверие. В последний раз британский монарх увольнял премьер-министра страны в 1834 году.