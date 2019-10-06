Жители Киева, протестующие против «формулы Штайнмайера», собираются устроить вече на майдане Незалежности. В Кремле ранее понадеялись, что Киев прояснит свою позицию по урегулированию в Донбассе. Об этом ранее заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Формула Штайнмайера» определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.