Парламентские выборы пройдут сегодня в Косово

Их назначили досрочно из-за подачи в отставку премьер-министра в минувшем августе.

От нынешних выборов ждут значительных перемен. Есть возможность, что сменится правящая коалиция, которая состоит из командиров Освободительной Армии Косово, — сказал агентству РИА «Новости» балканский политолог Зияд Бечирович. Он назвал это голосование самым важным в истории региона, поскольку в республике сейчас появилось молодых людей, значительная часть которых придет на избирательные участки впервые. По информации Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан IFIMES, эти избиратели хотят перемен, и такой настрой может значительно повлиять на состав парламента.

Выборы назначили раньше срока, поскольку летом премьер-министра Рамуша Харадиная вызывали на допрос в Гаагу из-за подозрений в причастности к военным преступлениям. Теперь он снова выдвинулся в парламент.

Всего в парламенте Косово 120 мест. За них борются двадцать партий и один независимый кандидат.