В Киеве сегодня пройдет акция противников «формулы Штайнмайера»

Они намерены устроить вече на Майдане Незалежности. Ранее активисты объявили о создании Движения сопротивления капитуляции. Они заявили, что достижение мира не может произойти «на основании договорённостей, противоречащих Конституции, принципам международного права и национальным интересам Украины».

Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера» 2 октября. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Донбассе должны состояться по украинским законам.

Уже через несколько часов после заявления Зеленского в Киеве и других городах Украины начались акции протеста. Экс-президент страны Пётр Порошенко заявил, что расценивает этот шаг как приближение отмены антироссийских санкций и легитимизацию потери Украиной Крыма и Донбасса.