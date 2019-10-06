Россия и Япония обсуждают вопрос продвижения сотрудничества, в том числе договорных отношений, в космической сфере

Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов после встречи в Киото с премьер министром Японии Синдзо Абэ. По словам Акимова, также

обсуждались транспорт и энергетическая повестка. Он отметил, что речь шла о реализации тех направлений сотрудничества, которые были заданы по итогам двусторонней встречи во Владивостоке Абэ и президента России Владимира Путина.