Курьеры интернет-магазина Ozon продолжат бастовать в Петербурге

Акция начнется в 9 утра, в ней примут участие все смены. Кроме того, пройдет открытое собрание работников, где они будут решать вопрос о выставленных требованиях. Среди них — выплата заработной платы за сентябрь, перерасчет денег за бензин, изменение порядка начисления зарплаты, сообщает Росбалт.

Накануне около 40 человек устроили забастовку у центрального склада в Северной Столице, они массово отказались выходить на работу. По словам собравшихся, сотрудники в очередной раз недополучили от пяти до пятнадцати тысяч рублей.