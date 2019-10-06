Дагестанская газета «Черновик» наладила выпуск номеров, несмотря на обыски и изъятие аппаратуры из редакции

Они начались после реакции на арест журналиста издания Абдулмумина Гаджиева, обвинения против которого многие считают сфабрикованными.

Задержание журналиста и следственные действия могут быть связаны с личными мотивами главы Дагестана Владимира Васильева. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал учредитель издания Магди Камалов.

Магди Камалов предположил, что Владимиру Васильеву выгодно закрытие «Черновика», поскольку только это издание во всеуслышание говорит об экономических проблемах региона.