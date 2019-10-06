Тегеран обещает в скором времени разъяснить инцидент с задержанием российской журналистки Юлии Юзик

Об этом сообщил нашей радиостанции пресс-атташе посольства России Андрей Ганенко, отметив, что российские дипломаты добиваются доступа к россиянке. По его словам, пока иранский МИД не подтвердил сведений о скором освобождении задержанной.

К ситуации подключился Союз журналистов России. Об этом ранее сообщил «Эху Москвы» глава Союза, член СПЧ Владимир Соловьев:

Журналистка была задержана в Тегеране 2 октября. По некоторым данным, иранские власти ее заподозрили в шпионаже в пользу Израиля. В российском посольстве сказали, что журналистка не информировала дипмиссию о сложностях с паспортом.