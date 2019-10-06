Посольство России в Вашингтоне направило ноту протеста в госдепартамент США в связи с допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов. Он отметил, что Россия считает такие действия неприемлемыми и возмутительными. Юмашеву задержали сегодня по прилете в США на форм «Диалог Форт-Росс». Ее попросили пройти в отдельное помещение, где сотрудник ФБР допрашивал ее в течение часа. По словам посла, Юмашевой задавали «абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы». Кроме того, ей предложили встретиться с сотрудником ФБР в неформальной обстановке и продолжить общение. В чем заключаются претензии ФБР к Юмашевой, не уточнялось.