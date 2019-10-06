«Питтсбург» обыграл «Коламбус» со счетом 7:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин во втором периоде получил повреждение в силовом единоборстве у борта, покинул площадку и

больше в игру не вернулся. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков закончил матч с показателем полезности «-2». В составе «Коламбуса» дебютную игру в НХЛ провел 25-летний латвийский голкипер Элвис Мерзликин, он отразил 31 бросок из 38.

«Питтсбург» одержал первую победу в сезоне. «Коламбус» потерпел второе поражение подряд. В следующем матче «Питтсбург» 9 октября примет «Виннипег», «Коламбус» днем ранее дома сыграет с «Баффало».