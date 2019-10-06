Такое решение обозначено в рамках обновления имиджа страны, пишет The Guardian.
Власти считают, что Голландия у всех ассоциируется с наркотиками и Кварталом красных фонарей.
Отмечается, что Нидерланды хотят представлять себя как «разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем». Кроме того, правительство планирует усилить туристическую привлекательность других городов, помимо Амстердама.
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия
Такое решение обозначено в рамках обновления имиджа страны, пишет The Guardian.