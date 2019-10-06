Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия

Такое решение обозначено в рамках обновления имиджа страны, пишет The Guardian.

Власти считают, что Голландия у всех ассоциируется с наркотиками и Кварталом красных фонарей.

Отмечается, что Нидерланды хотят представлять себя как «разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем». Кроме того, правительство планирует усилить туристическую привлекательность других городов, помимо Амстердама.