Дональд Трамп рассказал, кто стал инициатором его звонка Владимиру Зеленскому, ставшего причиной начала процедуры импичмента. Президент США сообщил республиканцам, что позвонил украинскому коллеге по просьбе главы Минэнерго Рика Пери. «Что-то насчет терминала СПГ», — сказал Трамп Трамп в ходе беседы с законодателями. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники. Речь идет о телефонном разговоре между Трампом и Зеленским, который прошел в конце июля. Из стенограммы, опубликованной Белым домом, следует, что

В нем речь шла возобновлении расследования в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

СПГ и Рик Перри в расшифровке не упоминаются.