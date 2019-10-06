В Новороссийске депутат городской думы Виталий Бут сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия

Об этом сообщает РЕН ТВ. Авария произошла 4 октября. По данным телеканала, в момент ДТП народный избранник находился пьяным за рулем автомобиля Range Rover. Его задержали. Против депутата возбудили дело по двум статьям: оставление места аварии и управление автомобилем в нетрезвом виде.