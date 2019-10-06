В Новороссийске депутат городской думы Виталий Бут сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия

Об этом сообщает РЕН ТВ. Авария произошла 4 октября. По данным телеканала, в момент ДТП народный избранник находился пьяным за рулем автомобиля Range Rover. Его задержали. Против депутата возбудили дело по двум статьям: оставление места аварии и управление автомобилем в нетрезвом виде.
2019-10-06T06:31:00+03:00
2019-10-06T06:31:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:31, 06 октября 2019
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