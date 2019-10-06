Портал «Чемпионат.ком» называет основным претендентом на пост главного тренера московского «Динамо» Кирилла Новикова

Накануне его назначили исполняющим обязанности до зимней паузы. 38-летний специалист возглавил молодежную команду «Динамо» в мае этого года. В системе столичного клуба он тренирует с 2007 года.

После вчерашнего выездного поражения от «Оренбурга» со счетом 0:2 в отставку был отправлен главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов. Команда с десятью очками опустилась на предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России, оказавшись в зоне вылета.