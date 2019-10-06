Досрочные парламентские выборы пройдут в Косово

Досрочные парламентские выборы пройдут в автономном сербском крае Косово и Метохия, односторонне провозгласившем свою независимость в 2008 году. На 120 мест в парламенте претендуют четыре коалиции, 20 политических партий, а также один независимый кандидат. В голосовании могут принять участие около 2 миллионов избирателей. Согласно данным опросов общественного мнения, самые высокие шансы на победу имеют четыре партии — Демократический союз Косова умеренного политика Исы Мустафы, Демократическая партия действующего президента непризнанного образования Хашима Тачи, крайне правое движение «Самоопределение» во главе с Альбином Курти и «Альянс за будущее Косова» экс-премьера Рамуша Харадиная. Все аналитики отмечают близость позиций лидеров и отсутствие четких границ между их политическими программами.
2019-10-06T05:11:00+03:00
2019-10-06T05:12:12+03:00
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05:11, 06 октября 2019
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