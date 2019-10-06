В Португалии пройдут парламентские выборы

Гражданам страны предстоит избрать 230 депутатов Собрания республики. Последние опросы общественного мнения пророчат уверенную победу Социалистической партии премьер-министра Антониу Кошты. Однако, политическая сила может не получить абсолютного большинства в парламенте, чтобы беспрепятственно самостоятельно сформировать будущее правительство.

Избирательные участки будут работать с 8 до 19 часов по местному времени (10 -21 мск). Предварительные итоги голосования будут объявлены ночью.