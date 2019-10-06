Россия разработает план для адаптации экономики к выполнению Парижского соглашения по климату

Об этом сообщил вице-премьер Алексей Гордеев, передает «РИА Новости». Соглашение было заключено в 2015 году, планировалось, что оно вступит в силу в 2021 году. Документ подразумевает сокращение выбросов парниковых газов для борьбы с глобальным потеплением и выделение развивающимся странам 100 миллиардов долларов в год на решение проблем с экологией. Россия подписала соглашение в 2016 году, однако ратифицировали его только в конце прошлого месяца.