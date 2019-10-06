Россия разработает план для адаптации экономики к выполнению Парижского соглашения по климату

Об этом сообщил вице-премьер Алексей Гордеев, передает «РИА Новости». Соглашение было заключено в 2015 году, планировалось, что оно вступит в силу в 2021 году. Документ подразумевает сокращение выбросов парниковых газов для борьбы с глобальным потеплением и выделение развивающимся странам 100 миллиардов долларов в год на решение проблем с экологией. Россия подписала соглашение в 2016 году, однако ратифицировали его только в конце прошлого месяца.
2019-10-06T05:08:00+03:00
2019-10-06T05:09:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2514191-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:08, 06 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Кто после Путина? Пока в стране не является приоритетным желание россиян жить в стране, где главенствует закон, а не самовластвует чиновник, но в некоторых регионах россияне уже ощущают преимущества жизни по воле народа, установленной в Конституции России, когда человек, его права и свободы, являются высшей ценностью…
Популярное за неделю
Сбербанк выявил сотрудника, который попытался похитить клиентскую информацию В результате внутреннего расследования Служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами 4 октября 2019 г. выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка