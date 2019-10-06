Нападающий новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» 29-летний Самвел Мнацян скончался после продолжительной болезни

Об этом сообщается в Twitter Федерации хоккея России. В июле прошлого года у хоккеиста диагностировали опухоль позвоночника. В течение полугода он проходил лечение в немецком Фрайбурге. За свою карьеру Мнацян успел выступить за «Авангард», чешский «Кладно», казахстанские «Арлан и «Барыс», нижнекамский «Нефтехимик», пермский «Молот-Прикамье», альметьевский «Нефтяник» и владивостокский «Адмирал».
2019-10-06T04:10:00+03:00
2019-10-06T04:11:37+03:00
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04:10, 06 октября 2019
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