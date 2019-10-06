В Британии назревает дипломатический скандал после смертельного ДТП с участием жены американского дипломата

В Британии назревает дипломатический скандал после ДТП с участием жены американского дипломата. Как сообщил телеканал «Скай ньюс», женщина, из-за чьих действий, предположительно, погиб 19-летний Гарри Данн, покинула страну, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом. Как сказал глава МИД Великобритании Доминик Рааб, он позвонил послу США, чтобы выразить разочарование в связи с этим решением, и призвал посольство его пересмотреть. Инцидент произошел в конце августа в графстве Нортгемптоншир, неподалеку от авибазы Кроутон. По данным британской полиции, молодой человек разбился на мотоцикле, столкнувшись с автомобилем, который следовал по встречной полосе. Правоохранительные органы не успели присвоить американке статус подозреваемой.