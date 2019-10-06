Сирийские демократические силы пригрозили Анкаре полномасштабной войной в ответ на военную операцию на севере страны. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска готовы к операции по обеспечению безопасности на севере Сирии без согласия США, причем она может стартовать в

ближайшее время. Сегодня агентство Блумберг со ссылкой на местное телевидение сообщило, что Турция стягивает войска и технику к границе с Сирией.