Россия и Венесуэла подписали ряд соглашений по итогам визита вице-премьера Юрия Борисова в Каракас

Это следует из видео, опубликованного в Twitter президента Николаса Мадуро. По его словам, эти соглашения будут способствовать прогрессу и экономическому возрождению страны. Мадуро назвал встречу «экстраординарной». В ходе нее были проанализированы все темы кооперации и совместной работы для развития. Венесуэльский лидер отметил, что «можно говорить о новом экономическом сотрудничестве, об участии российских компаний во всех сферах производства, которые являются стратегическими для страны».

Глава государства также сказал, что Москва должна контролировать исполнение поручений, данных после его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.