Движения Femen провело акцию в защиту жертв семейного насилия на кладбище Монпарнас в Париже

Около ста женщин с обнаженными торсами, покрытыми серой краской, под дождем молча прошли через кладбище, держа перед собой черные доски в форме обелисков с именами женщин, убитых мужем или сожителем. На груди они сделали надписи: «Я не хотела умирать», «Я ушла от него, и он убил меня», «Ко мне отнесутся всерьез, лишь когда я умру». Участницы акции добиваются мобилизации правительства в борьбе против домашнего насилия, сообщило «Международное французское радио». Символический марш был посвящён памяти 114 женщин, погибших от домашнего насилия с начала года во Франции.