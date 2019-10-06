Движения Femen провело акцию в защиту жертв семейного насилия на кладбище Монпарнас в Париже

Около ста женщин с обнаженными торсами, покрытыми серой краской, под дождем молча прошли через кладбище, держа перед собой черные доски в форме обелисков с именами женщин, убитых мужем или сожителем. На груди они сделали надписи: «Я не хотела умирать», «Я ушла от него, и он убил меня», «Ко мне отнесутся всерьез, лишь когда я умру». Участницы акции добиваются мобилизации правительства в борьбе против домашнего насилия, сообщило «Международное французское радио». Символический марш был посвящён памяти 114 женщин, погибших от домашнего насилия с начала года во Франции.
2019-10-06T03:08:00+03:00
2019-10-06T03:10:10+03:00
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03:08, 06 октября 2019
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