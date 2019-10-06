Турция стягивает войска и технику к границе с Сирией

Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на местное телевидение. Это происходит после того, как президент Турции Тайип Эрдоган объявил об операции против курдской вооруженной коалиции, которую поддерживают США. По его словам, в военной операции на севере Сирии будут задействованы наземные и воздушные соединения. Он отметил, что целью турецкого военного вмешательства является создание буферной зоны для размещения в ней сирийских беженцев, находящихся на территории Турции, и оттеснение сил курдской вооруженной коалиции.