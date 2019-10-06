Турция стягивает войска и технику к границе с Сирией

Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на местное телевидение. Это происходит после того, как президент Турции Тайип Эрдоган объявил об операции против курдской вооруженной коалиции, которую поддерживают США. По его словам, в военной операции на севере Сирии будут задействованы наземные и воздушные соединения. Он отметил, что целью турецкого военного вмешательства является создание буферной зоны для размещения в ней сирийских беженцев, находящихся на территории Турции, и оттеснение сил курдской вооруженной коалиции.
2019-10-06T03:07:00+03:00
2019-10-06T03:08:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2514177-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:07, 06 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Кто после Путина? Пока в стране не является приоритетным желание россиян жить в стране, где главенствует закон, а не самовластвует чиновник, но в некоторых регионах россияне уже ощущают преимущества жизни по воле народа, установленной в Конституции России, когда человек, его права и свободы, являются высшей ценностью…
Популярное за неделю
Сбербанк выявил сотрудника, который попытался похитить клиентскую информацию В результате внутреннего расследования Служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами 4 октября 2019 г. выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка