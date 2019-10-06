Виновному в утечке данных клиентов Сбербанка грозит уголовная ответственность

Об этом сообщил глава кредитной организации Герман Греф. Он рассказал, что сотрудник, которого подозревают в преступлении, объяснил свои действия личными причинами. При этом, как отметил Греф, сумма, за которую тот пытался продать данные, «не соответствует личным мотивам». Глава Сбербанка назвал мотив корыстным, а такой поступок — «внутренним предательством». Раскрывать подробности он отказался, пояснив, что это дело правоохранительных органов и суда. Также Греф добавил, что все 200 карт клиентов, чьи данные появились в открытом доступе, уже перевыпущены. Он заверил, что никакой угрозы нет.

На днях стало известно о крупной утечке данных клиентов Сбербанка. Позже банк сообщил, что их похитил руководитель сектора одного из бизнес-подразделений.