Московское «Динамо» планирует определиться с кандидатурой нового главного тренера 11 октября

Претендентов на этот пост, а также на должность спортивного директора могут утвердить на ближайшем заседании совета директоров, сообщает «Спорт-Экспресс». В приоритете у клуба россияне.

В расширенном списке кандидатов отсутствуют такие люди как Курбан Бердыев, Олег Кононов и Массимо Каррера. Место и.о. главного тренера временно займет Кирилл Новиков.