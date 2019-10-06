Телеканал Al Arabiya сообщил о нападении боевиков на офис в Багдаде

По словам корреспондента, неизвестные в масках ворвались в здание, разбили технику и телефоны сотрудников. Несколько человек пострадали. Отмечается, что редакция несколько дней получала угрозы, а полиция отказалась помочь сотрудникам во время нападения. После атаки в администрации премьер-министра Ирака заверили, что займутся расследованием случившегося. О нападениях сообщили и другие СМИ, работающие в Ираке. Это происходит на фоне массовых протестов, которые продолжаются в стране с начала октября.

Число жертв беспорядков возросло до 100 человек, порядка 4 тысяч получили ранения, не менее 200 задержанных активистов остаются под стражей.