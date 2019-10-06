Вице-премьер Алексей Гордеев предложил создать зерновой аналог ОПЕК

В такую организацию могли бы войти Россия, США, Канада, Аргентина, Евросоюз и другие. По его словам, это нужно для обеспечения стабильности зернового рынка, координации цен на зерно и решения проблем с голодом на планете. Вице-премьер предложил обсудить координацию главных стран-производителей зерна в ходе следующего саммита министров сельского хозяйства в Берлине.