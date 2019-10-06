Вице-премьер Алексей Гордеев предложил создать зерновой аналог ОПЕК

В такую организацию могли бы войти Россия, США, Канада, Аргентина, Евросоюз и другие. По его словам, это нужно для обеспечения стабильности зернового рынка, координации цен на зерно и решения проблем с голодом на планете. Вице-премьер предложил обсудить координацию главных стран-производителей зерна в ходе следующего саммита министров сельского хозяйства в Берлине.
2019-10-06T02:08:00+03:00
2019-10-06T02:08:50+03:00
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02:08, 06 октября 2019
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