В Петербурге курьеры интернет-магазина Ozon объявили забастовку

В ней участвуют около 40 сотрудников. Они недовольны недополученной за сентябрь зарплатой, сообщает «Фонтанка». По данным издания, работодатели объяснили это техническим сбоем новой программы, пообещав провести перерасчет. Однако курьеры уверяют, что подобное происходит не в первый раз. Всего в списке претензий около десяти пунктов. Представители Ozon пообещали покупателям, которые не получили заказы из-за забастовки, доставить покупки в начале недели и «предоставить компенсацию за задержку».