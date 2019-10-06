Сотрудник ФБР час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка журналиста, депутата Госдумы Ингу Юмашеву

Она прибыла на форум «Диалог Форт Росс», который пройдет сегодня. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, допрос проводился в отдельном помещении. Ей задавали «абсолютно непонятные… и неприемлемые вопросы». Более того, по словам дипломата, Юмашевой было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке, и продолжить это общение.

Антонов назвал такие действия неприемлемыми и возмутительными. Российское посольство направило ноту протеста в госдепартамент.