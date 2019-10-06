В Эдинбурге прошел марш за независимость Шотландии

По подсчётам организаторов, несмотря на дождь, в нем приняли участие до 200 тысяч человек. Аналогичные шествия ранее прошли — в Глазго, Абердине и Перте.
2019-10-06T01:09:00+03:00
2019-10-06T01:09:48+03:00
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01:09, 06 октября 2019
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