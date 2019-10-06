В Госдепе отказались считать провальными переговоры с КНДР

Заявления Северной Кореи не отражают содержание восьмичасовой беседы, заявила официальный представитель ведомства Морган Ортагус. Она отметила, что американская сторона представила на переговорах в Стокгольме несколько «креативных идей». В госдепартаменте признают, что «невозможно за одну субботу преодолеть последствия 70 лет войны и враждебности между США и КНДР. Речь идет о серьезных вопросах, и для их решения требуется готовность к работе обеих сторон. США к такой работе готовы», — подчеркивается в заявлении. Ранее глава северокорейской делегации Ким Мёнг Гиль заявил, что переговоры не оправдали ожиданий и были прерваны. Официальная позиция Вашингтона заключается в том, что США будут готовы отменить санкции лишь после денуклеаризации Корейского полуострова.
2019-10-06T01:07:00+03:00
2019-10-06T01:09:11+03:00
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01:07, 06 октября 2019
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