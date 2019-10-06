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01:06, 06 октября 2019

Спецпредставителем США на Украине может стать бывший сотрудник ЦРУ Майкл Костив

Об этом пишет «Зеркало недели» со ссылкой на источники. По данным украинского издания, его планировали сделать американским послом на Украине, но после отставки Курта Волкера стали рассматривать его кандидатуру на освободившуюся должность. При этом, для назначения спецпредставителя достаточно одобрения госсекретаря, тогда как кандидатуру посла утверждает сенат. Костиву 72 года, он около десяти лет работал в ЦРУ и ушел из разведслужбы в начале 1980-х. Это произошло на фон скандала, когда его поймали при попытке украсть в супермаркете упаковку бекона стоимостью 2 доллара. Впоследствии он работал в компании Chevron и был директором по персоналу в комитете палаты представителей по разведке.



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